Госсовет Удмуртии опубликовал доходы депутатов за 2020 год: в топ-3 вошли Волков, Паршин и Малюк

Доход Андрея Волкова в прошлом году составил 160 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии отчитались о своих доходах за 2020 год. Декларации народных избранников опубликованы на сайте регионального парламента.

По итогам прошлого года самый большой доход получил Андрей Волков – 160,5 млн рублей. У него в собственности пять земельных участков, четыре дома, две квартиры, два гаража, объект незавершенного строительства, баня, иное строение, моторная лодка BUSTER XXL, прицеп МЗСА 81771D. Супруга депутата заработала 18,8 млн рублей, владеет 8 участками, гаражом, 13 объектами иного имущества. У ребенка есть в собственности земельный участок.

На втором месте оказался Владимир Паршин – 73,3 млн рублей. У него более 200 объектов недвижимости – земельные участки, дома, здания, квартиры, машино-места, сооружения, автомобиль Mercedes-Benz GLE 400D 4 MATIC. Доход жены Владимира Паршина составил 283,8 тыс. рублей. У нее в собственности две квартиры, жилое помещение, Mercedes-Benz GLE 400D 4MATIC.

Замыкает топ-3 Алексей Малюк с доходом в 69,6 млн рублей. Он владеет пятью земельными участками, двумя нежилыми зданиями, жилым и нежилым помещениями. В его автопарке: гидроцикл, катер, три снегохода и три прицепа. Супруга парламентария задекларировала доход в 65,5 млн рублей. У нее есть пять земельных участков, жилой дом, квартира, три нежилых здания, два нежилых помещения, два погрузчика.

В десятку депутатов с самыми высокими доходами по итогам 2020 года также вошли:

Сергей Сидоров – 40,8 млн рублей; Сергей Мусинов – 31 млн рублей; Антон Кузнецов – 22,6 млн рублей; Дмитрий Лукин – 20 млн рублей; Дмитрий Арсибеков – 13,4 млн рублей; Денис Анищук – 13,9 млн рублей; Андрей Крюков – 13 млн рублей.

Напомним, что по итогам 2019 года топ-3 выглядел следующим образом: Паршин, Волков, Малюк. Все эти депутаты работают на освобожденной основе и не получают зарплату из бюджета республики.