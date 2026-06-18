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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске началась подготовка к строительству парка «Патриот» у Дворца детского творчества

12:14, 18 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске началась подготовка к строительству парка «Патриот» у Дворца детского творчества
12:14, 18 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
544
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство.
Источник фото: Дмитрий Чистяков
544
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Контракт с подрядчиком заключён.

Ижевск. В Ижевске определили подрядчика для строительства парка «Патриот» на территории у Дворца детского и юношеского творчества. Контракт заключён с компанией «БС-СЕРВИС». Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Первый этап благоустройства будет реализован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До середины ноября подрядчику предстоит проложить коммуникации, построить фундамент под мемориал, оборудовать освещение и видеонаблюдение, а также обустроить пешеходные зоны и озеленить территорию.

Напомним, стоящие на территории сквера скульптуры перенесли в парк «Знак».


 
 

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12:14, 18 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
544
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство.