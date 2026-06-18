Ижевск. В Ижевске определили подрядчика для строительства парка «Патриот» на территории у Дворца детского и юношеского творчества. Контракт заключён с компанией «БС-СЕРВИС». Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Первый этап благоустройства будет реализован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До середины ноября подрядчику предстоит проложить коммуникации, построить фундамент под мемориал, оборудовать освещение и видеонаблюдение, а также обустроить пешеходные зоны и озеленить территорию.

Напомним, стоящие на территории сквера скульптуры перенесли в парк «Знак».





