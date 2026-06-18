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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителя Удмуртии осудили за хранение более 160 000 пачек контрафактных сигарет

16:10, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителя Удмуртии осудили за хранение более 160 000 пачек контрафактных сигарет
16:10, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
441
0
#Удмуртия\n#УФСБ России по Удмуртии\n#контрафакт\n#сигареты
Источник фото: ИИ
441
0

Товар оценивается на сумму 30 млн рублей.

Глазов. Удмуртия. Глазовский райсуд вынес приговор жителю Удмуртии за продажу контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Противоправную деятельность фигуранта пресекли и расследовали сотрудники ведомства совместно с СУ СК России по УР.

В ходе обыска из незаконного оборота изъято 160,5 тыс. пачек контрафактных сигарет на общую сумму 30 млн рублей.

Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом в размере 90 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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16:10, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
441
0
#Удмуртия\n#УФСБ России по Удмуртии\n#контрафакт\n#сигареты