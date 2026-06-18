Глазов. Удмуртия. Глазовский райсуд вынес приговор жителю Удмуртии за продажу контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Противоправную деятельность фигуранта пресекли и расследовали сотрудники ведомства совместно с СУ СК России по УР.

В ходе обыска из незаконного оборота изъято 160,5 тыс. пачек контрафактных сигарет на общую сумму 30 млн рублей.

Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом в размере 90 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.