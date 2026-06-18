Ижевск. Удмуртия. Как планируют информировать молодёжь о существующих мерах поддержки, рассказали в Удмуртии. Глава Минмолодёжи республики Максим Файзулин рассказал на брифинге 17 июня «Сусанину», что от молодёжи такой запрос есть.

«Если мы говорим про работающую молодёжь, то запрос очевиден. И мы перетрансформировали в этом году Совет работающей молодёжи, который сейчас направлен не только на организацию досуговых событий, но и на адаптацию и наставничество на самих предприятиях, и на привлечение дополнительных мер поддержки», — сказал министр.

Он заверил, что сейчас таких мер более десяти, все они прорабатываются.

«Сейчас мы делаем единый чат-бот, который позволит непосредственно собрать всё, что есть в нашей республике и стране», — подытожил Максим Файзулин.

Напомним, ранее он рассказал о возвращении молодёжи в Удмуртию после получения образования в других регионах страны.