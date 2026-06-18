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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Единый чат-бот с мерами поддержки для молодёжи планируют создать в Удмуртии

11:55, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Единый чат-бот с мерами поддержки для молодёжи планируют создать в Удмуртии
11:55, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
526
0
#Удмуртия\n#молодежь
Источник фото: ИИ
526
0

В нём соберут всё, что есть в республике и стране в ответ на запросы молодых граждан.

Ижевск. Удмуртия. Как планируют информировать молодёжь о существующих мерах поддержки, рассказали в Удмуртии. Глава Минмолодёжи республики Максим Файзулин рассказал на брифинге 17 июня «Сусанину», что от молодёжи такой запрос есть.

«Если мы говорим про работающую молодёжь, то запрос очевиден. И мы перетрансформировали в этом году Совет работающей молодёжи, который сейчас направлен не только на организацию досуговых событий, но и на адаптацию и наставничество на самих предприятиях, и на привлечение дополнительных мер поддержки», — сказал министр.

Он заверил, что сейчас таких мер более десяти, все они прорабатываются.

«Сейчас мы делаем единый чат-бот, который позволит непосредственно собрать всё, что есть в нашей республике и стране», — подытожил Максим Файзулин.

Напомним, ранее он рассказал о возвращении молодёжи в Удмуртию после получения образования в других регионах страны.

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11:55, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
526
0
#Удмуртия\n#молодежь