Ижевск. Удмуртия. Впервые в Удмуртии на третий трудовой семестр выехало 3,5 тыс. человек. Об этом рассказал «Сусанину» на брифинге министр по делам молодёжи республики Максим Файзулин.

«Это гордость наша. В этом году на Целину выехало впервые от Удмуртии 3 500 человек. Два года назад это были полторы тысячи человек», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Целина — это про возможности. Отрядники проходят обучение, а потом через систему РСО они остаются работать и жить в Удмуртской Республике.

«Это наша ключевая задача», — подчеркнул Максим Файзулин. Ранее он рассказал о возвращении молодёжи в Удмуртию после получения образования в других регионах страны.