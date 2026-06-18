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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Впервые на Целину от Удмуртии выехало 3 500 бойцов студенческих отрядов

11:10, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Впервые на Целину от Удмуртии выехало 3 500 бойцов студенческих отрядов
11:10, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Удмуртия\n#студотряды
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Ранее эта цифра была в два раза меньше.

Ижевск. Удмуртия. Впервые в Удмуртии на третий трудовой семестр выехало 3,5 тыс. человек. Об этом рассказал «Сусанину» на брифинге министр по делам молодёжи республики Максим Файзулин.

«Это гордость наша. В этом году на Целину выехало впервые от Удмуртии 3 500 человек. Два года назад это были полторы тысячи человек», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Целина — это про возможности. Отрядники проходят обучение, а потом через систему РСО они остаются работать и жить в Удмуртской Республике.

«Это наша ключевая задача», — подчеркнул Максим Файзулин. Ранее он рассказал о возвращении молодёжи в Удмуртию после получения образования в других регионах страны.

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11:10, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
501
0
#Удмуртия\n#студотряды