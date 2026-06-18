Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 20 июня откроют навигацию теплохода по Ижевскому пруду. Об этом сообщают «Парки Ижевска».

Традиционно отправление запланировано от пристани на пр. Дерябина, 1а.

«Регулярные рейсы будут курсировать до Воложки с остановками на причале Воскресенского и причале Соловьевские дачи», — пояснили в «Парках Ижевска».

Отправляться теплоход будет в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00. Прибытие — через два часа.

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