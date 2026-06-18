Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Навигацию теплохода по Ижевскому пруду откроют 20 июня

14:36, 18 июня, 2026
Навигацию теплохода по Ижевскому пруду откроют 20 июня
14:36, 18 июня, 2026
404
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#теплоход\n#лето
Источник фото: ИА «Сусанин»
404
0

Традиционно отходить он будет от причала на Дерябина.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 20 июня откроют навигацию теплохода по Ижевскому пруду. Об этом сообщают «Парки Ижевска».

Традиционно отправление запланировано от пристани на пр. Дерябина, 1а.

«Регулярные рейсы будут курсировать до Воложки с остановками на причале Воскресенского и причале Соловьевские дачи», — пояснили в «Парках Ижевска».

Отправляться теплоход будет в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00. Прибытие — через два часа.

18+

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

1
14:36, 18 июня, 2026
404
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#теплоход\n#лето