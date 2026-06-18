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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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О психологической помощи молодёжи рассказали в Удмуртии

14:05, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
О психологической помощи молодёжи рассказали в Удмуртии
14:05, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
211
0
#Удмуртия\n#молодежь\n#психологическая помощь
Источник фото: ИИ
211
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Профессиональную консультацию можно получить даже с мобильного телефона.

Ижевск. Удмуртия. Минмолодёжи Удмуртии уделяет внимание психологической поддержке молодёжи республики. Как рассказал «Сусанину» на брифинге 17 июня руководитель министерства Максим Файзулин, в регионе создали Центр профилактической работы с молодёжью.

«Его многие знали как центр «Психолог +». Сейчас это более многопрофильный центр. В течение года прошло более 1 000 очных консультаций, которые бесплатно оказывают наши психологи», — сообщил министр.

Он напомнил, что в Удмуртии действуют анонимные телефоны доверия, куда можно обратиться в случае тревожности и стресса. С мобильного телефона — номер «124».

Также напомним, что профессиональные психологи Центра будут готовы помочь на Центральной площади Ижевска в Доме молодёжи, который будет работать в рамках фестиваля с 25 июня по 5 июля.

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14:05, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
211
0
#Удмуртия\n#молодежь\n#психологическая помощь