Ижевск. Удмуртия. Минмолодёжи Удмуртии уделяет внимание психологической поддержке молодёжи республики. Как рассказал «Сусанину» на брифинге 17 июня руководитель министерства Максим Файзулин, в регионе создали Центр профилактической работы с молодёжью.

«Его многие знали как центр «Психолог +». Сейчас это более многопрофильный центр. В течение года прошло более 1 000 очных консультаций, которые бесплатно оказывают наши психологи», — сообщил министр.

Он напомнил, что в Удмуртии действуют анонимные телефоны доверия, куда можно обратиться в случае тревожности и стресса. С мобильного телефона — номер «124».

Также напомним, что профессиональные психологи Центра будут готовы помочь на Центральной площади Ижевска в Доме молодёжи, который будет работать в рамках фестиваля с 25 июня по 5 июля.