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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Совете по предпринимательству при администрации Ижевска произошли кадровые изменения

11:23, 18 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Совете по предпринимательству при администрации Ижевска произошли кадровые изменения
11:23, 18 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
381
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес
Источник фото: ИА «Сусанин»
381
0

В состав совещательного органа вошли новые представители бизнес-сообщества, в том числе от туристической отрасли.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске изменился состав Совета по предпринимательству при городской администрации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте города. 

Из состава совещательного органа выведены заместитель главы администрации Евгений Хафизов, начальник Управления экономики и инвестиций Евгений Леонтьев и представитель «ОПОРЫ РОССИИ» Григорий Стрелков.

При этом Евгений Леонтьев введён в состав вновь — теперь как исполняющий обязанности заместителя главы администрации и заместитель председателя Совета. Секретарём назначена Светлана Кольцова — заместитель начальника Управления экономики и инвестиций по инвестиционной деятельности.

Также в состав Совета вошли Василий Трефилов (член Совета Удмуртского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ») и Екатерина Зимина — генеральный директор ООО «Технологии гостеприимства», руководитель комитета по туризму и гостеприимству Торгово-промышленной палаты Удмуртии.

Отметим, что Совет по предпринимательству является совещательным органом, который участвует в разработке муниципальных программ поддержки МСП, готовит предложения по оптимизации взаимодействия бизнеса с властью, вырабатывает рекомендации по решению проблемных вопросов предпринимателей и определяет приоритетные направления развития малого и среднего бизнеса в Ижевске.

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11:23, 18 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
381
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес