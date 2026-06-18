Ижевск. Удмуртия. В Ижевске изменился состав Совета по предпринимательству при городской администрации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте города.

Из состава совещательного органа выведены заместитель главы администрации Евгений Хафизов, начальник Управления экономики и инвестиций Евгений Леонтьев и представитель «ОПОРЫ РОССИИ» Григорий Стрелков.

При этом Евгений Леонтьев введён в состав вновь — теперь как исполняющий обязанности заместителя главы администрации и заместитель председателя Совета. Секретарём назначена Светлана Кольцова — заместитель начальника Управления экономики и инвестиций по инвестиционной деятельности.

Также в состав Совета вошли Василий Трефилов (член Совета Удмуртского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ») и Екатерина Зимина — генеральный директор ООО «Технологии гостеприимства», руководитель комитета по туризму и гостеприимству Торгово-промышленной палаты Удмуртии.

Отметим, что Совет по предпринимательству является совещательным органом, который участвует в разработке муниципальных программ поддержки МСП, готовит предложения по оптимизации взаимодействия бизнеса с властью, вырабатывает рекомендации по решению проблемных вопросов предпринимателей и определяет приоритетные направления развития малого и среднего бизнеса в Ижевске.