Ижевск. Удмуртия.

В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью, совершённого группой лиц. Об этом сообщили в СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июня трое знакомых устроили застолье в квартире на улице Орсовской. В ходе веселья произошёл конфликт и тогда двое из присутствующих — молодые люди 18 и 15 лет — избили 25-летнего потерпевшего. После этого один из них нанёс ему множество ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначены экспертизы, допрошены свидетели. Также решается вопрос о возбуждении дела о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Расследование продолжается.