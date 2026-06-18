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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске возбудили дело о жестоком убийстве 25-летнего мужчины

12:01, 18 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске возбудили дело о жестоком убийстве 25-летнего мужчины
12:01, 18 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
685
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство
Источник фото: ИА «Сусанин»
685
0

По подозрению задержаны 18-летний и 15-летний местные жители.

Ижевск. Удмуртия. 

В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью, совершённого группой лиц. Об этом сообщили в СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июня трое знакомых устроили застолье в квартире на улице Орсовской. В ходе веселья произошёл конфликт и тогда двое из присутствующих — молодые люди 18 и 15 лет — избили 25-летнего потерпевшего. После этого один из них нанёс ему множество ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначены экспертизы, допрошены свидетели. Также решается вопрос о возбуждении дела о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Расследование продолжается.

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12:01, 18 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
685
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство