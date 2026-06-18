Ижевск. Удмуртия. О решении вопроса оттока молодёжи из региона рассказали в Минмолодёжи Удмуртии. О существующих системных решениях сообщил «Сусанину» министр по делам молодёжи республики Максим Файзулин на брифинге 17 июня.

«Мы понимаем, что миграция молодёжи — это острый и сложный вопрос. У нас происходит миграция образовательная, но хочется отметить, что благодаря системам поддержки наших предприятий и Росмолодёжи молодёжь других субъектов России проходит за счёт финансирования стажировку. За прошлый год в рамках только этого проекта семь ребят смогли переехать в Удмуртию», — рассказал министр.

Он подчеркнул, что количество приезжей работающей молодёжи в целом практически сопоставимо с количеством ребят, уезжающих учиться в другие регионы.

«Также мы активно работаем с постпредством Удмуртии в Москве. В этом году прошли встречи с нашей молодёжью, которая обучается в столице на различных специальностях. Мы предлагали им вернуться в регион. И более 50% ребят заинтересованы в этом, потому что есть интересные предложения труда», — поведал Максим Файзулин.

Ещё один названный им кейс — президентская программа «Россия — страна возможностей». Второй год Удмуртия реализует с ней проект «День профразвития», когда соединяют студентов республики и ту молодёжь, которая ещё не нашла свой жизненный путь, с конечным работодателем. Цифры трудоустройства там 100+.

«Что касается мер поддержки, они собраны. Сейчас мы делаем большую интеграционную систему, которая заработает в этом году. Она будет на базе ИИ, где молодёжь сможет узнать о всех мерах поддержки: и для молодых семей, и для ищущих свой путь», — подчеркнул министр.

Напомним, ранее он рассказал, как пройдёт фестиваль, приуроченный к празднованию Дня молодёжи в Ижевске.

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