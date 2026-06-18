Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовали работы по уширению дороги на трассе «Ижевск — Сарапул». Об этом сообщает портал udmurt.ru.

В рамках работ на повороте к коттеджному посёлку «Ближняя усадьба» ведётся капитальный ремонт перекрестка. Также на двух отрезках трассы около участка капремонта в рамках содержания дороги укладывается новый асфальтобетон.

«Капитально ремонтируем более километра трассы. Сделаем остановки, тротуары, освещение, уширения полос и светофор. В адрес министерства поступило много обращений граждан по этому участку дороги. Мы отреагировали и внесли его в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Второй момент – работы по содержанию. На проезжей части была колейность, от водителей было много жалоб. Мы их не оставляем без внимания и сейчас восстанавливаем изношенные слои дорожной одежды, тем самым убирая колейность», — отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Павел Бушуев.

На 18 июня готовность объекта превысила 30%: убрана лишняя растительность — кустарники и деревья, завезены песок и щебень.

«Делаем насыпь для уширения дороги. Порядка 16 тысяч тонн песка уже завезли на объект. Чтобы был понятен объём работ, в самой высокой точке насыпь достигает трёх метров в высоту. У нас нет перерыва на плохую погоду. Если в дождь асфальт укладывать нельзя, то в нашем деле дожди очень помогают. В ходе уплотнения и постоянной укатки песок надо поливать, а при дожде каток сразу укатывает уже увлажнённый песок, и получается прочно, красиво и аккуратно», — рассказал мастер подрядной организации «РИОЛ» Эдгар Ароян.

В планах дорожников — завершить расширение полосы и пустить по новому участку рабочее движение. А в это время основной ход дороги встанет на ремонт. Здесь срежут старый асфальт, укрепят основание дороги методом холодной регенерации и уложат два слоя нового асфальтобетона.

Завершить капремонт перекрестка планируется в конце 2026 года.

«Параллельно восстанавливаем изношенные слои дороги на участках: от Южного кладбища до участка капремонта у «Ближней усадьбы» и от участка капремонта до поста ГАИ у деревни Каменное. Объект сложный в плане трафика — очень много машин. В первые дни укладывали основной ход дороги и были большие пробки. Сейчас мы уже заканчиваем на первом участке работу. На втором участке с четверга вводим реверсивное движение — будем асфальтировать», — пояснил мастер по укладке асфальтобетона подрядной организации «Удмуртавтодорстрой» Вадим Юферев.