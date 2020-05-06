Топ-10 депутатов Госсовета Удмуртии по доходам за 2019 год

На первом месте оказался Владимир Паршин с доходов свыше 118 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Тройка лидеров по уровню доходов среди депутатов Госсовета Удмуртии не изменилась. По итогам 2019 года наибольшую сумму задекларировал Владимир Паршин. Сведения опубликованы на официальном сайте Госсовета Удмуртской Республики.

Владимир Паршин (ООО «Инком») в 2019 году заработал 118 533 251,82 рубля (110,9 млн рублей – в 2018 году). В его собственности находятся более 190 объектов недвижимости: земельные участки, квартиры, жиле дома, нежилые здания и сооружения. Также он является владельцем автомобиля «Мерседес Бенц GLE 400D 4 MATIC». Супруга лидера рейтинга в прошлом году заработала 2 912 174,49 рубля. В ее собственности две квартиры, нежилое помещение и автомобиль «Мерседес AMG GT 43 4MATIC».

На втором месте по уровню доходов депутат Андрей Волков (ООО «Цветы Удмуртии»), задекларировавший 114 860 322,8 рубля (106,6 млн рублей – годом ранее). Ему принадлежат 5 земельных участков, 4 дома, 3 квартиры, 2 гаража, объект незавершенного строительства, баня, моторная лодка BUSTER XXL, прицеп МЗСА 81771D. Жена Андрея Волкова задекларировала 26 891 993 рубля дохода. Она владеет 3 земельными участками, гаражом и 7 иными строениями.

На третьей строчке разместился Алексей Малюк (ООО «Удмуртская хлебная компания») с доходом в 79 261 664,19 рубля (87,3 млн рублей – за 2018 год). Ему принадлежат 7 земельных участков, доля в квартире, 4 нежилых здания, 2 нежилых помещения, гидроцикл SPARK 2-UP 900 HO ACE IBR TRIXX, моторное судно VELVETTE 20 IMAGE, 3 снегохода и 2 прицепа. Супруга Алексея Малюка заработала в 2019 году 89 348 943,83 рубля. Она владеет 5 земельными участками, жилым домом, квартирой, 3 нежилыми зданиями, 2 нежилыми помещениями в долевой собственности. В ее автопарке 14 машин, в том числе грузовых, и 2 погрузчика.

В топ-10 также вошли:

4. Сергей Сидоров (ООО «Корпорация «Аксион») - 34 383 382,16 рубля. В собственности находятся 4 земельных участка, жилой дом, автомобиль «Порше Cayenne S», снегоболотоход Polaris Ranger Crew 900 EFI EPS;

5. Сергей Мусинов (экс-гендиректор ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод») - 31 207 126,12 рубля. Владеет 3 земельными участками, жилым домом, 2 квартирами, 2 гаражами, эллингом с жилой комнатой, 3 нежилыми помещениями, автомобилем «Фольксваген Touareg», надувной лодкой zodiac-340, 2 моторными лодками, лодочным мотором, автоприцепом ЛАВ-81017 и прицепом МЗСА 81771G. Часть недвижимости находится в общей с супругой собственности.

6. Дмитрий Лукин (ЗАО ПФК «ЗАРДОН-групп») - 27 685 826 рублей. Является обладателем мотоцикла BMW R1600GTL EXCLUSIVE и снегохода LYNX ADVENTURE GT1200.

7. Фарит Губаев (ООО «ЖРП8 ГРУПП») - 20 122 400,99. В списке имущества: 5 земельных участков, 2 жилых дома, 2 квартиры, гараж, 8 нежилых помещений, 1 нежилое здание, мотоцикл ЯМАХА MTN1000 5101АМ, моторная лодка Silver Eagle 630 Cabin, гидроцикл Yamaha Jet 700, мотовездеход ARCTIC CAT MUD PRO 1000 LIMITED, 3 прицепа, снегоход SKI-DOO SUMMIT X 154 850 ETEC, мотоцикл Иж 7.108. Часть недвижимости находится в долевой собственности.

8. Дмитрий Арсибеков (АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова) - 18 246 657,22 рубля. Владеет земельным участком, домом и квартирой.

9. Антон Кузнецов (ЗАО «Ижевский опытно-механический завод») - 17 735 521,92 рубля. В собственности находятся доли земельного участка и жилого дома.

10. Алексей Вершинин (ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск») - 16 511 973,25 рубля. Владеет долей в квартире, двумя гаражами и автомобилем «Тойота Хайлендер».

Отметим, что эти депутаты работают на освобожденной основе и не получают зарплату из бюджета.