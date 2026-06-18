Сарапул. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл личный приём граждан в приёмной президента России в Удмуртской Республике. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Так, житель Сарапула Алексей Белоусов попросил Александра Бречалова построить лыжероллерную трассу в своём городе.

«Хотелось бы довести до конца нашу «Светлую лыжню», возможно, чтобы поднять её статус для проведения соревнований», — сказал местный житель.

Глава Сарапула Виктор Шестаков ответил, что земельный участок под трассу уже выделен. Ранее при поддержке бизнеса там провели освещение и расширение, а также приобрели снегоуплотнительную машину. Проектом предусмотрена трасса протяжённостью 1,35 км шириной не менее четырёх метров, финишный коридор и система видеонаблюдения. Ориентировочная стоимость проекта — 212 млн рублей.

«По лыжероллерной трассе: 2 млн рублей на ПСД мы выделяем, вопрос решён. Без проектно-сметной документации ничего не будет. Но если мы хотим попасть в финансирование 2027 года, нам до 1 декабря нужно пройти экспертизу», — рассказал Александр Бречалов.

Глава Удмуртии поручил зампреду правительства Тимуру Меджитову совместно с администрацией города проработать варианты финансирования, включая федеральные средства и возможную поддержку бизнеса.

«Поэтому включайте максимальные скорости. Объект понятный, мы такие трассы в республике уже строили, здесь не космодром Восточный», — подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ижевске на лыжном комплексе имени Галины Кулаковой обновят 3,8 км лыжероллерной трассы. Ремонт планируют завершить к концу июня.