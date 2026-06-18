Сарапул. Удмуртия. Глава Удмуртии, секретарь реготделения «Единой России» Александр Бречалов провёл личный приём граждан в приёмной президента России в Удмуртской Республике. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Приём прошёл в режиме видеоконференции. Жители региона обратились к главе с вопросами развития социальной и спортивной инфраструктуры, благоустройства, а также другими проблемами.

Жительница деревни Татарские Парзи Глазовского района Фарида Касимова пожаловалась главе на старый медпункт, в котором не работает отопление и водоснабжение. Александр Бречалов рассказал, что строительство нового ФАПа в деревне запланировано на 2027 год, и обещал приехать на открытие.

Жительница Воткинска Татьяна Вьюжанина обратилась к главе по поводу расселения аварийного дома №11 по улице Кооперативной. Двухэтажный деревянный дом 1958 года включён в программу переселения на 2025–2031 годы. Сегодня из восьми квартир остаются три жилых помещения.

Как доложил глава Воткинска Алексей Заметаев, изначально дом планировали расселить только в 2027 году, но работу ускорили. Вопрос с оставшимися квартирами будет решён в этом году.

«Мы, наверное, единственное государство в мире, которое предоставляет своим гражданам вместо ветхого и аварийного жилья новое. Задача: сделать так, чтобы я в преддверии нового года приехал к Татьяне Анатольевне в новое жильё с подарками, и мы подняли по бокалу за наступающий Новый год», — поручил Александр Бречалов главе города.

Ещё одна важная тема, которую подняли жители республики, — это водоснабжение населённых пунктов.

Так, жительница села Шолья Камбарского района Лория Пилипенко обратилась к Александру Бречалову по поводу плохого качества воды в селе из-за старых очистных сооружений.

Глава Камбарского района Лариса Ярославцева доложила, что реконструкция системы водоснабжения в Шолье уже ведётся.

«Работы выполняются в рамках адресной инвестиционной программы республики. Контракт заключён в апреле 2025 года, окончание — декабрь 2027 года. Но уже сейчас водопроводные сети проложены на 90%, и подрядчик обещает завершить этот этап в 2026 году. Протяжённость сетей — более 10 км, также планируется строительство насосной станции и двух резервуаров чистой воды», — рассказала глава района.

Сложнее дела обстоят в посёлке Балезино. Жительница Мария Попова пожаловалась главе Удмуртии, что очистные сооружения морально и физически устарели и не соответствуют санитарным нормам. Она также спросила, что конкретно власти собираются делать с этой проблемой.

Глава Балезинского района Юрий Новойдарский доложил, что работы уже ведутся в рамках федеральной программы КРСТ, завершить их планируют в мае 2027 года. Проектом предусмотрена реконструкция станции очистки, строительство четырёх новых канализационно-насосных станций, капитальный ремонт двух существующих и прокладка дополнительных сетей. Подрядчик уже провёл земляные работы, оборудование должны поставить осенью. Контракт на строительный контроль планируют заключить на следующей неделе.

Александр Бречалов добавил, что на работы в посёлке Балезино направлена едва ли не самая большая сумма. Он поручил вице-премьеру Роману Габдрахманову держать объект на личном контроле.

«Мария Андреевна, запомните, если проходя мимо увидите, что на объекте никого нет — сразу пишите мне. Вы у нас теперь общественный контроль», — подытожил глава Удмуртии.

Напомним, во время приёма граждан поднимался вопрос строительства в Сарапуле лыжероллерной трассы. Бречалов поручил разработать проектно-сметную документацию и продумать источники финансирования.