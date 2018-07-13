В Удмуртии два депутата не прошли антикоррупционную проверку

Чиновники предоставили неполные сведения о доходах.

Вавож. Удмуртия. Два депутата в Вавожском районе Удмуртии лишились своих мандатов. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, они предоставили неполные сведения о доходах и расходах за 2016 год.

«В том числе депутаты не указали сведения о принадлежащем им на праве собственности имуществе, доли участия в акционерном обществе, имеющихся счетах в банках и земельных участках в пользовании», - говорится в сообщении.

По требованию прокурора, народные избранники лишились мандатов. Депутаты обжаловали прокурорское решение в Верховном суде республики, но суд согласился с решением надзорного органа.