Развитие инфраструктуры Удмуртии обсудили на первом республиканском форуме депутатов

Более тысячи народных избранников собрались на восьми дискуссионных площадках.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 3 марта прошёл первый республиканский форум депутатов от партии «Единая Россия». Более тысячи народных избранников разного уровня приняли участие в работе восьми секций: сельское хозяйство, здравоохранение и демография, культура и туризм, транспорт и дорожное хозяйство, образование, экономика и промышленность, молодежная политика, ЖКХ.

Корреспондент информагентства «Сусанин» побывала на одной из площадок – транспорт и дорожное хозяйство. Спикерами здесь были председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев, первый замминистра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Иван Новиков, директор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов и председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.

Безопасные и качественные дороги

Ключевую роль в развитии экономики региона по-прежнему играет автодорожная инфраструктура.

С 2011 года Удмуртия участвует в федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». За 7 лет реконструировано и построено 415 км дорог к 160 деревням и селам, за 2017 год реконструировано 46,8 км.

«По 2018 году мы возили на согласование 32 проекта, нам согласовали семь объектов», - сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев в своем докладе.





Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии

В 2017 году в Удмуртии стартовал приоритетный национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Благодаря БКД в 2017 году удалось отремонтировать 146 км дорог республики, установить светофоры и пешеходные ограждения, провести освещение на трассах и так далее. В 2018 году по программе «Безопасные и качественные дороги» республика получила 1 млрд 640 млн рублей.

«На этой неделе начались торги по объектам ремонта 2018 года по проекту «Безопасные и качественные дороги». Это 109 км дорог и 57 объектов. Также нам предстоит реконструировать 7 сельских автомобильных дорог – на эти цели нам федерация также софинансирование направляет. Наконец, важнейшая задача, которую перед нами ставит глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, – это ликвидация непроезжих участков. Мы живем в XXI веке, но у нас до сих пор существуют 62 населенных пункта, сообщение с которыми весной и осенью прекращается из-за бездорожья. Как мы слышали накануне из уст президента России, в предстоящие 6 лет расходы на дорожное строительство будут удвоены. Не сомневаюсь, что значительная часть этих средств будет направляться в регионы и муниципалитеты для ремонта местных дорог», - сказал Горбачев.

Отметим, что и Владимир Путин в своем послании обратил внимание на необходимость уделить особое снимание региональным и местным дорогам.

Городская среда

Первый заместитель министра строительства Удмуртии Иван Новиков рассказал о приоритетной программе «Формирование комфортной городской среды». Тема эта актуальна прежде всего и потому, что Владимир Путин в своем обращении к федеральному собранию сказал, что в ближайшие 6 лет необходимо как минимум удвоить расходы на развитие городов и других населённых пунктов. Также глава государства подчеркнул, что «мнение людей, каким быть их городу или посёлку, должно быть решающим».





Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии



«Нам необходимо развивать площадки информирования в социальных сетях, активнее вовлекать население в обсуждение проектов дворов и общественных пространств, стимулировать их к участию в проекте не только финансово, но и творчески и даже физически, – известно, что к делу собственных рук люди относятся более бережно», - сказал Новиков.

Напомним, что 18 марта во время президентских выборов жители 8 муниципальных образований - 6 городов и 2 посёлков - смогут также проголосовать за общественные пространства, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь.

По итогам мероприятия участникам встречи было предложено рассмотреть проект резолюции дискуссионной площадки и по желанию внести в нее дополнения.