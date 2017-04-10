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      Каждый министр Удмуртии возьмет на личный контроль проблемный населенный пункт региона

      15:01, 10 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      15:01, 10 апреля, 2017
      Яна Шамаева
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      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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      Об этом заявил врио республики Александр Бречалов.

      Ижевск. Удмуртия. Министры Удмуртии возьмут на личный контроль по одному проблемному населенному пункту республики. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 10 апреля, во время заседания правительства временно исполняющий обязанности главы региона Александр Бречалов.

      «Нас тут много, получаем мы немало, за каждым, вне зависимости от закрепленных ранее районов, надо распределить не просто муниципальные районы или городской округ, а именно те территории недоступные, такие как Симониха. Вопрос не про бюджет, не про нормированный рабочий день – это человеческое отношение. Нужно сделать так, чтобы люди были обеспечены всем необходимым», - сказал Бречалов.

      Он также добавил, что на себя уже взял поселок Симониха в Сарапульском районе.

      «Я за собой беру Симониху. До конца дня мы распределим и мне коллеги доложат. Это не вопрос, что не доверяем. Конечно, доверяем, все профессиональные люди, но я хочу, чтобы люди ощущали поддержку с республиканского правительства», - сказал врио главы Удмуртии.

      15:01, 10 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      1290
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
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