Вопрос о методе перераспределения мандатов партий сняли с повестки сессии Госсовета Удмуртии

Предложение фракции «Единая Россия» рассмотрят в апреле.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии во вторник, 28 марта, проголосовали за снятие с повестки очередной сессии парламента вопроса об изменении методики пропорционального распределения депутатских мандатов между политическими партиями. Об этом сообщает корреспондент информагентства «Сусанин» из зала заседаний регионального законодательного органа власти.

За исключение вопроса проголосовали 60 депутатов, 2 человека проголосовали против, 1 воздержался.

В пояснительной записке к сессии Госсовета Удмуртии сказано, что законопроект об изменении методики пропорционального распределения депутатских мандатов между политическими партиями с квоты Хэйра на метод Империале внес в повестку сессии депутат от «Единой России» Юрий Тюрин.

По словам депутата Госсовета Удмуртии Сергея Сороколета, метод Хэйра предполагает, что «партии, которые не прошли порог, их голоса распределялись пропорционально между всеми партиями».

«А сейчас на сессии хотят принять метод Империале, когда все оставшиеся голоса, фактически, партий, не прошедших порог, достанутся правящей партии», - пояснил парламентарий.



Фото: susanin.news

Вопрос о снятии законопроекта из повестки председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев обсудил с руководителями парламентских фракций за несколько минут до начала сессии.

Руководитель фракции КПРФ Владимир Чепкасов заявил журналистам, что депутаты увидели проект закона лишь утром вторника, 28 марта, однако в пресс-службе регионального парламента корреспонденту информагентства «Сусанин» эту информацию опровергли, пояснив, что документ рассматривался накануне, во время заседания президиума Госсовета Удмуртии.

Владимир Невоструев сказал, что вопрос рассмотрят на апрельской сессии удмуртского парламента, «что бы все фракции с ним познакомились».

Помимо вопроса о методике пропорционального распределения депутатских мандатов между политическими партиями в законопроекте, снятом с сессии регионального парламента, были предложения снизить процент допуска политических партий (список кандидатов, выдвинутых политическими партиями) к распределению депутатских мандатов с 7% до 5% голосов избирателей.

Кроме того, в проекте были следующие пункты:

- исключить положения о предоставлении 1 депутатского мандата партии, чей список набрал от 5% до 7% голосов избирателей.

- снизить с трех четвертей до половины количество региональных (территориальных) групп, при наличии которых политическая партия вправе продолжать участие в избирательной кампании.

- предусмотреть обязанность избирательного объединения, осуществляющего сбор подписей избирателей, составлять и предоставлять в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики список лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей, а также нотариально удостоверить сведения о лицах, осуществляющих сбора подписей, и подписи этих лиц.

Также, с учетом сокращения количества народных избранников с 90 до 60 человек, предлагается «количество кандидатов в депутаты Госсовета Удмуртии, которых политическая партия вправе выдвинуть в составе списка кандидатов, сократить 230 до 153 человек».