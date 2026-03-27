Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Аксион»: в интересах космоса Лонгрид Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид

По новому мосту через Сиву в Удмуртии запустили рабочее движение

09:50, 27 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
По новому мосту через Сиву в Удмуртии запустили рабочее движение
09:50, 27 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Воткинский район\n#капремонт\n#мосты
Источник фото: пресс-служба главы и правительства УР
121
0

Основания нового моста имеют ледорезы, взрывать реку по весне здесь больше не придётся.

Воткинск. Удмуртия. По новому мосту через реку Сиву в Воткинском районе Удмуртии запустили рабочее движение. Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр республики Роман Ефимов.

«Движение пока реверсивное. Временную конструкцию дорожники демонтируют, чтобы расширить русло реки. Важно, что после капитального ремонта на промежуточных опорах моста установили ледорезы. Конструкция отводит и разбивает льдины, поэтому спасателям больше не придется проводить здесь взрывные работы», — написал председатель кабмина.

Напомним, капремонт моста стартовал летом 2022 года. Но работы прекратились из-за разрыва контракта с подрядчиком. Возобновили строительство летом 2025 года.  Монтаж балок мостового перехода начался в январе 2026 года. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:50, 27 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
121
0
#Воткинский район\n#капремонт\n#мосты