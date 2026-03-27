Воткинск. Удмуртия. По новому мосту через реку Сиву в Воткинском районе Удмуртии запустили рабочее движение. Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр республики Роман Ефимов.

«Движение пока реверсивное. Временную конструкцию дорожники демонтируют, чтобы расширить русло реки. Важно, что после капитального ремонта на промежуточных опорах моста установили ледорезы. Конструкция отводит и разбивает льдины, поэтому спасателям больше не придется проводить здесь взрывные работы», — написал председатель кабмина.

Напомним, капремонт моста стартовал летом 2022 года. Но работы прекратились из-за разрыва контракта с подрядчиком. Возобновили строительство летом 2025 года. Монтаж балок мостового перехода начался в январе 2026 года.