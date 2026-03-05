Алнаши. Удмуртия. На Алнашском пруду стартовал спуск воды. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Алексей Семенов.

Жителей района предупреждают, что ходить по льду на пруду сейчас опасно, так как он садится и образуются опасные пустоты.

По расчётам МЧС, паводкоопасный период в Алнашском районе пройдёт в конце марта — начале апреля. И к нему уже началась подготовка: дороги чистят от снега и снежных валов, а также дорожные службы ежедневно мониторят и чистят водопропускные трубы.

Напомним, что также 4 марта в преддверии паводка спускать воду начали и на Пудемском пруду.