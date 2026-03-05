Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

На Алнашском пруду начали понижать уровень воды

09:40, 05 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На Алнашском пруду начали понижать уровень воды
09:40, 05 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#пруд\n#подготовка к паводку
Источник фото: vk.com/aln_s_alex
81
0

Людей просят больше не выходить на лёд, так как это может быть опасно.

Алнаши. Удмуртия. На Алнашском пруду стартовал спуск воды. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Алексей Семенов.

Жителей района предупреждают, что ходить по льду на пруду сейчас опасно, так как он садится и образуются опасные пустоты.

По расчётам МЧС, паводкоопасный период в Алнашском районе пройдёт в конце марта — начале апреля. И к нему уже началась подготовка: дороги чистят от снега и снежных валов, а также дорожные службы ежедневно мониторят и чистят водопропускные трубы.

Напомним, что также 4 марта в преддверии паводка спускать воду начали и на Пудемском пруду. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:40, 05 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#пруд\n#подготовка к паводку