Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Спускать воду начали на Пудемском пруду в Удмуртии в преддверии паводка

13:15, 04 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Спускать воду начали на Пудемском пруду в Удмуртии в преддверии паводка
13:15, 04 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
57
0
#Ярский район\n#паводок
Источник фото: администрация Ярского района УР
57
0

Жителей просят не выходить на лёд водоёма.

Пудем. Удмуртия. С 3 марта на Пудемском пруду в Удмуртии началипредпаводковое понижение уровня воды с интервалом 2-3 см в сутки. Об этом сообщает администрация Ярского района республики в соцсетях.

«Это необходимо для создания аккумулирующей ёмкости водохранилища и предотвращения переполнения самого пруда паводковыми водами до того, как начнется массовое таяние снега. Ожидается, что процесс понижения уровня завершится к 20 марта на отметке 134,5 метра Балтийской системы», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей района просят соблюдать осторожность и воздержаться от выхода на лёд.

Напомним, понизить уровни воды на крупных водоёмах Удмуртии планируют к 25 марта.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

13:15, 04 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
57
0
#Ярский район\n#паводок