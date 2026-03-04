Пудем. Удмуртия. С 3 марта на Пудемском пруду в Удмуртии началипредпаводковое понижение уровня воды с интервалом 2-3 см в сутки. Об этом сообщает администрация Ярского района республики в соцсетях.

«Это необходимо для создания аккумулирующей ёмкости водохранилища и предотвращения переполнения самого пруда паводковыми водами до того, как начнется массовое таяние снега. Ожидается, что процесс понижения уровня завершится к 20 марта на отметке 134,5 метра Балтийской системы», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей района просят соблюдать осторожность и воздержаться от выхода на лёд.

Напомним, понизить уровни воды на крупных водоёмах Удмуртии планируют к 25 марта.