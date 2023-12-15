Ижевский автозавод презентовал свой первый электромобиль LADA e-Largus

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на площадке автозавода журналистам показали первый электроавтомобиль LADA e-Largus. 15 декабря с конвейера сошли 6 электроавтомобилей из первой опытной партии, которая будет состоять из 30 машин.

«Идея родилась еще два года назад. Мы проработали возможность установки на автомобиль «Ларгус» достаточно мощной электрической батареи, и хочу сказать, что базовый бензиновый «Ларгус» очень хорошо подошел», — заявил директор продуктовых программ и проектов АО «АвтоВАЗ» Олег Груненков.

Для начала завод планирует наладить производство двух электроавтомобилей — легковой машины и грузовой. В легковушке на 5 пассажирских мест одну батарею расположили под ногами, а вторую — в подкапотном пространстве, где находятся электродвигатель с редуктором. Суммарная мощность батарей достигнет 61 кВт, при такой энерговооруженности машина без подзарядки сможет проехать до 400 км.

Фургон может комплектоваться батареями разной мощности на 44 кВт или 61 кВт, с полным зарядом которых он проедет до 300 или 400 км.

«Таким образом мы предлагаем нашим потенциальным клиентам две версии фургона — с большим пробегом, но чуть меньшей грузоподъемностью, и с большей грузоподъемностью, но с меньшим пробегом», — прокомментировал Олег Груненков.

Кузов электромобиля практически не отличается от стандартной модели «Лада Ларгус». В нем немного изменили некоторые посадочные места для креплений батарей и прокладки высоковольтных жгутов проводов. В интерьере добавились электронные комбинации приборов, выбор режимов движения и синяя отделочная строчка в салоне.

Внешне автомобиль отличается новым стилем литого колеса, наклейками на борту и специальными шильдиками «e-Largus». Сначала машину будут выпускать в двух цветах: «платина» — серебристый и «ледниковый» — белый. Но в планах расширить палитру до 8 цветов.

Президент и генеральный директор завода «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что сборку автомобилей LADA Largus и LADA e-Largus запустят в Ижевске в мае 2024 года. Оба автомобиля будут собираться на одной конвейерной ленте.

«Объем выпуска электромобилей будет зависеть напрямую от тех мер поддержки, которые в рамках следующего года будут распространяться либо только на высоколокализованную продукцию либо на весь спектр продукции, в том числе из иностранных государств. В любом случае, мы планируем, что это будет до 10% от общего объема выпуска», — прокомментировал президент и генеральный директор завода «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Также он отметил что уровень локализации автомобиля LADA e-Largus превысит более 50%.

На презентации побывал глава Удмуртии Александр Бречалов, который проехался на новом электромобиле. Он отметил бесшумность машины, комфортное управление, маленький радиус для разворота и легкий ход.

«Как водителю с очень-очень большим стажем, мне машина понравилась. Теперь мы будем вгрызаться в автомобиль «Largus» и электроавтомобиль «e-Largus», потому что понимаем, что будущее за электротранспортом. Ждем с нетерпением, когда это будет уже серийное производство», — прокомментировал Александр Бречалов.

Также он отметил, что муниципалитет и подведомственные организации с удовольствием будут рассматривать варианты покупки автомобилей этой серии. А для кредитования физических лиц и для лизинга юридических лиц глава предложил сделать более лояльные и «вкусные» условия.

Помимо этого Александр Бречалов отметил, что для стимулирования спроса нужны преференциальные меры, причем преференция должна быть выше, чем у других автомобилей, у которых локализация меньше.

Глава Удмуртии объявил, что не потерял настрой в числе первых приобрести себе электромобиль LADA e-Largus. Стоимость машин «АвтоВАЗ» планирует определить в начале второго квартала 2024 года.