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В Ижевске завершили расследование дела о растрате в отношении директора автобазы

10:24, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске завершили расследование дела о растрате в отношении директора автобазы
10:24, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
494
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хищение\n#деньги\n#преступление\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Деньги он вложил в коммерческую организацию.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили расследование уголовного дела в отношении директора государственной автобазы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

По данным следствия, обвиняемый возглавлял госучреждение с 2018 по 2023 годы. В этот период он решил воспользоваться своим служебным положением и похитил имущество на сумму более 50 тыс. рублей. Деньги мужчина вложил в коммерческую организацию.

Противоправную деятельность директора автобазы удалось пресечь. По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК России («Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). 

За совершение преступления мужчину могут лишить свободы на срок до 6 лет и обязать выплатить штраф до 500 тыс. рублей.  

10:24, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
494
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хищение\n#деньги\n#преступление\n#уголовное дело