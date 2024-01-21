В Ижевске завершили расследование дела о растрате в отношении директора автобазы

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили расследование уголовного дела в отношении директора государственной автобазы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, обвиняемый возглавлял госучреждение с 2018 по 2023 годы. В этот период он решил воспользоваться своим служебным положением и похитил имущество на сумму более 50 тыс. рублей. Деньги мужчина вложил в коммерческую организацию.

Противоправную деятельность директора автобазы удалось пресечь. По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК России («Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

За совершение преступления мужчину могут лишить свободы на срок до 6 лет и обязать выплатить штраф до 500 тыс. рублей.