Водителю, пытавшемуся на скорости скинуть со своего автомобиля полицейского, вынесли приговор в Можге

Можга. Удмуртия. Жителю Можгинского района вынесен приговор за угрозу применения насилия в отношении сотрудника ГИБДД. Уходя от погони, пьяный водитель пытался сбросить полицейского, который останавливал нарушителя на ходу, запрыгнув на крышу его автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Ночью 31 октября 2021 года экипажу ДПС ГИБДД поступило сообщение, что по улицам села Пычас Можгинского района ездит водитель в состоянии алкогольного опьянения. Пьяного 46-летнего местного жителя за рулем ВА3-21099 инспекторы вскоре остановили. Однако нетрезвый мужчина предпочел скрыться и нажал на газ.

Один из полицейских запрыгнул на крышу автомобиля и, держась за детали кузова, потребовал остановить машину. Между тем, водитель только усилил скорость, одновременно делая резкие маневры, пытаясь скинуть сотрудника ГИБДД.

Только после того, как инспектор ДПС смог разбить ветровое стекло, пьяный лихач затормозил и попытался скрыться, но был задержан.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, квалифицируемого как угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Также в ходе расследования выяснилось, что в 2020 году подсудимый был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В суде водитель признал свою вину, раскаялся и принес извинения потерпевшему. Виновного приговорили к полутора годам лишения свободы условно.