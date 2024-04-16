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В Ижевске задержали молодого человека, гулявшего с предметом, похожим на оружие 

22:18, 16 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске задержали молодого человека, гулявшего с предметом, похожим на оружие 
22:18, 16 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
415
0
#МВД\n#Ижевск\n#задержание\n#оружие
Фото: Татьяна Кузенская
415
0

У него дома обнаружили пневматическую винтовку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, гулявшего по улице М. Горького с предметом, похожим на оружие. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Напомним, местные жители были напуганы действиями неизвестного и выкладывали в соцсети видео, как он ходит по городу. 

Ижевские полицейские установили личность мужчины – им оказался 19-летний ижевчанин. В месте его проживания правоохранительные органы обнаружили и изъяли пневматическую винтовку.

В настоящий момент полицейскими проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

22:18, 16 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
415
0
#МВД\n#Ижевск\n#задержание\n#оружие