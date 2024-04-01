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Директора МУП «Спецавтохозяйство» задержали в Новосибирске

10:01, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Директора МУП «Спецавтохозяйство» задержали в Новосибирске
10:01, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
278
0
#Новосибирск\n#вывоз мусора\n#СпецАвтоХозяйство\n#хищения\n#бюджет\n#обыски\n#задержание
Фото: pxhere.com
278
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Андрея Зыкова подозревают в хищении средств предприятия.

Новосибирск. Новосибирская область. Правоохранительные органы задержали директора МУП «Спецавтохозяйство» («САХ») Новосибирска Андрея Зыкова. В офисе организации идут обыски, пишет Коммерсантъ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По данным информатора издания, задержанного подозревают в присвоении средств из бюджета предприятия, возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что в феврале 2023 года ставшее региональным оператором по обращению с отходами в Новосибирской области МУП «САХ» получило без торгов несколько крупных контрактов на вывоз мусора. А в ноябре «Спецавтохозяйство» подписало концессионное соглашение с Министерством ЖКХ и энергетики региона о строительстве комплекса по переработке ТКО с инвестициями в 3,48 млрд рублей. При этом предприятие включено в прогнозный план приватизации на 2024 год. 

10:01, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
278
0
#Новосибирск\n#вывоз мусора\n#СпецАвтоХозяйство\n#хищения\n#бюджет\n#обыски\n#задержание