Директора МУП «Спецавтохозяйство» задержали в Новосибирске

Новосибирск. Новосибирская область. Правоохранительные органы задержали директора МУП «Спецавтохозяйство» («САХ») Новосибирска Андрея Зыкова. В офисе организации идут обыски, пишет Коммерсантъ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным информатора издания, задержанного подозревают в присвоении средств из бюджета предприятия, возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что в феврале 2023 года ставшее региональным оператором по обращению с отходами в Новосибирской области МУП «САХ» получило без торгов несколько крупных контрактов на вывоз мусора. А в ноябре «Спецавтохозяйство» подписало концессионное соглашение с Министерством ЖКХ и энергетики региона о строительстве комплекса по переработке ТКО с инвестициями в 3,48 млрд рублей. При этом предприятие включено в прогнозный план приватизации на 2024 год.