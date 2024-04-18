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Министр природных ресурсов Удмуртии не признал вину 

14:17, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Министр природных ресурсов Удмуртии не признал вину 
14:17, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
298
0
#задержание\n#арест\n#министерство\n#Удмуртия\n#злоупотребление полномочиями
Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
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Верховный суд республики оставил его под стражей.

Ижевск. Удмуртия. Министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов не признал свою вину в ходе судебного заседания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Напомним, Денис Удалов обвиняется в том, что с июля 2019 года по декабрь 2020 года принял и согласовал документацию, представленную ООО «Дельта строй». Документы содержали завышенные цифры об объёме выполненных работ по расчистке русла Увы, из-за чего федеральному бюджету нанесен ущерб в размере 23 млн рублей.

Верховный суд Удмуртии оставил без изменения решение о заключении под стражу министра природных ресурсов республики Дениса Удалова. 

Суд апелляционной инстанции счёл доводы стороны защиты о необоснованной мере пресечения несостоятельными и оставил министра под стражей.

Напомним, МВД по Удмуртии выложило видео задержания Удалова.

14:17, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
298
0
#задержание\n#арест\n#министерство\n#Удмуртия\n#злоупотребление полномочиями