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В Москве задержали замглавы Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину

16:41, 26 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Москве задержали замглавы Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину
16:41, 26 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
191
0
#Москва\n#таможня\n#нарушения\n#коррупция\n#задержание
Фото: customs.gov.ru
191
0

Ее подозревают в причастности к нарушениям при начислении пошлин в 2011-2019 годах.

Москва. Правоохранительные органы задержали замначальника Федеральной таможенной службы (ФТС) Елену Ягодкину. В ее кабинете был проведен обыск, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РБК.

Как рассказал агентству информированный источник, Ягодкину подозревают в причастности к нарушениям при начислении пошлин в период с 2011 по 2019 год. 

По данным ФТС, в таможенных органах Елена Ягодкина работает с 1997 года. В сентябре 2019 года была назначена заместителем руководителя федерального органа. Имеет звание генерал-полковника таможенной службы, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

16:41, 26 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
191
0
#Москва\n#таможня\n#нарушения\n#коррупция\n#задержание