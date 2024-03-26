В Москве задержали замглавы Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину

Москва. Правоохранительные органы задержали замначальника Федеральной таможенной службы (ФТС) Елену Ягодкину. В ее кабинете был проведен обыск, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РБК.

Как рассказал агентству информированный источник, Ягодкину подозревают в причастности к нарушениям при начислении пошлин в период с 2011 по 2019 год.

По данным ФТС, в таможенных органах Елена Ягодкина работает с 1997 года. В сентябре 2019 года была назначена заместителем руководителя федерального органа. Имеет звание генерал-полковника таможенной службы, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.