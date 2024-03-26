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Сотрудников Минэкономразвития РФ и предпринимателей из Ставрополья заподозрили в создании ОПГ

13:15, 26 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Сотрудников Минэкономразвития РФ и предпринимателей из Ставрополья заподозрили в создании ОПГ
13:15, 26 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
122
0
#Ставропольский край\n#Минэкономразвития\n#чиновники\n#бизнесмены\n#ФСБ\n#задержание\n#обыски\n#ОПГ\n#расследование
Фото: pxhere.com
122
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Предполагают, что чиновники планировали присвоить месторождения минеральной воды.

Ставрополь. Ставропольский край. Ряд чиновников Минэкономразвития России совместно с бизнесменами Ставропольского края могли быть создателями организованной преступной группировки (ОПГ). Подозреваемые задержаны оперативниками ФСБ, передает телеканал «МИР 24».

Чиновников брали под стражу прямо в рабочих кабинетах. Задержанным вменяют в вину превышение должностных полномочий, кражи и вымогательство. В рамках расследования было проведено 17 обысков, в том числе в московском регионе. Были изъяты деньги, украшения, огнестрельное оружие, средства связи, автомобили. 

По версии следствия, злоумышленники намеревались «отжать» у законных владельцев предприятие по добыче минеральной воды. Также они могут быть причастны к хищениям газа у одной из компаний Ставрополья.

13:15, 26 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
122
0
#Ставропольский край\n#Минэкономразвития\n#чиновники\n#бизнесмены\n#ФСБ\n#задержание\n#обыски\n#ОПГ\n#расследование