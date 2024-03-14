Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Музыкальная династия Лонгрид Профессионал на работе и в материнстве Лонгрид Миллион тонн молока: роль семьи в общем деле Лонгрид

В Петербурге пресекли отправку в Новороссию отравленной гумпомощи

10:41, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Петербурге пресекли отправку в Новороссию отравленной гумпомощи
10:41, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
90
0
#Санкт-Петербург\n#диверсии\n#терроризм\n#отравление\n#гуманитарная помощь\n#ФСБ\n#задержание\n#Украина\n#разведка\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
90
0

Диверсию курировала украинская разведка.

Санкт-Петербург. Четверо жителей Санкт-Петербурга собирались выслать в Новороссию под видом гуманитарной помощи партию отравленных продуктов питания. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

По данным, которые передали агентству в ФСБ, диверсию планировали осуществить члены законспирированной ячейки запрещенной в РФ организации «Русский добровольческий корпус». Их действия курировала украинская военная разведка. 

Для отравления использовалось высокотоксичное вещество. Организаторы акции рассчитывали, что груз будет передан российским военным в зоне СВО и жителям новых регионов России. Злоумышленники задержаны.

10:41, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
90
0
#Санкт-Петербург\n#диверсии\n#терроризм\n#отравление\n#гуманитарная помощь\n#ФСБ\n#задержание\n#Украина\n#разведка\n#СВО\n#спецоперация