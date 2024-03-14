В Петербурге пресекли отправку в Новороссию отравленной гумпомощи

Санкт-Петербург. Четверо жителей Санкт-Петербурга собирались выслать в Новороссию под видом гуманитарной помощи партию отравленных продуктов питания. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

По данным, которые передали агентству в ФСБ, диверсию планировали осуществить члены законспирированной ячейки запрещенной в РФ организации «Русский добровольческий корпус». Их действия курировала украинская военная разведка.

Для отравления использовалось высокотоксичное вещество. Организаторы акции рассчитывали, что груз будет передан российским военным в зоне СВО и жителям новых регионов России. Злоумышленники задержаны.