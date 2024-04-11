Премьер-министр Удмуртии прокомментировал задержание Дениса Удалова

Ижевск. Удмуртия. Министра природных ресурсов и окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова задержали правоохранительные органы. Ситуацию «Сусанину» прокомментировал премьер-министр республики Ярослав Семёнов.

«Правоохранительные органы выполняют свою работу, комментировать их действия, считаю некорректным. Уверен, всем обстоятельствам будет дана объективная правовая оценка, и Правительство региона в первую очередь заинтересовано в установлении истины. Мы со своей стороны готовы оказать всестороннюю помощь в проведении объективного и справедливого расследования», — сказал Ярослав Семёнов.

Напомним, Денис Удалов возглавил министерство 24 ноября 2017 года.