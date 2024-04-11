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Премьер-министр Удмуртии прокомментировал задержание Дениса Удалова

11:50, 11 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Премьер-министр Удмуртии прокомментировал задержание Дениса Удалова
11:50, 11 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
2657
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#Удмуртия\n#Минприроды Удмуртии\n#Ярослав Семенов\n#задержание
Фото: vk.com (Денис Удалов)
2657
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Министра природных ресурсов республики правоохранители задержали 11 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Министра природных ресурсов и окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова задержали правоохранительные органы. Ситуацию «Сусанину» прокомментировал премьер-министр республики Ярослав Семёнов.

«Правоохранительные органы выполняют свою работу, комментировать их действия, считаю некорректным. Уверен, всем обстоятельствам будет дана объективная правовая оценка, и Правительство региона в первую очередь заинтересовано в установлении истины. Мы со своей стороны готовы оказать всестороннюю помощь в проведении объективного и справедливого расследования», — сказал Ярослав Семёнов.

Напомним, Денис Удалов возглавил министерство 24 ноября 2017 года. 

11:50, 11 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
2657
0
#Удмуртия\n#Минприроды Удмуртии\n#Ярослав Семенов\n#задержание