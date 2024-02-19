Бандиты на пенсии: в Италии задержали группу пожилых налетчиков

Рим. Италия. Шестерых мужчин в возрасте 60-70 лет арестовала полиция Рима. Их подозревают в серии ограблений почтовых отделений, пишет «Российская газета» со ссылкой на Guardian.

Лидером банды считают 70-летнего Итало Де Витта по прозвищу «Немец». По версии следствия, под его началом «работали» остальные возрастные гангстеры, в том числе 75-летний мужчина, который планировал преступления.

Среди «подвигов» ОПГ – изъятие почти 200 тыс. евро из почтового отделения в римском районе Сан-Джованни в мае 2023 года. Тогда двое членов банды проникли в помещение через черный ход и, угрожая пистолетами, забрали деньги у сотрудника, который загружал банкомат.

После этого был ряд других ограблений, но удача отвернулась от налетчиков при нападении на очередное почтовое отделение в районе Дон Боско. Шестерых участников арестовали. В полиции задержанных назвали «старыми знакомыми» — на их счету числился ряд нашумевших дел. Так, в 1995 году сравнительно молодой тогда Де Витт взял в заложники 15 банковских клерков и сумел скрыться с крупной суммой денег.