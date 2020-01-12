Метель придет в Удмуртию в ночь на понедельник

Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-17 м/с.

Ижевск. Удмуртия. Метель придет в Удмуртию в ночь с воскресенья на понедельник. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр, усиление юго-западного ветра порывами с 15-17 м/с и метель ожидаются с 22:00 12 января до 07:00 13 января.

Жителям рекомендуют соблюдать осторожность, внимательно выбирать места для парковки автомобилей, закрыть оконные рамы и форточки.

Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-17 м/с.