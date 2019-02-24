Рост промышленного производства отметили в Удмуртии

Значительный спад допущен в производстве лекарственных средств и медицинских материалов.

Ижевск. Удмуртия. В январе 2019 года по сравнению с январем 2018 годом индекс промышленного производства составил 104%. Такие данные привёл Удмуртстат.

Наибольший рост производства отмечен по группе обрабатывающих производств – 108,4%. Максимально выросло производство текстильных изделий (в 2,8 раза) и электрического оборудования (в 2,6 раза). Увеличилось производство одежды на 23%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 20%, металлургическое производство и производство бумаги на 18%, обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели на 16%.

Спад в 2,5 раза допущен в производстве лекарственных средств и медицинских материалов.

Кроме того, наблюдалось снижение производства химических веществ на 18%, компьютеров, электронных и оптических изделий на 15%.

Производство пищевых продуктов в целом увеличилось на 11,5%. При этом, в 1,8 раза увеличилось производство кондитерских изделий, в 1,4 раза мясных полуфабрикатов и сыра, на 11% колбасных изделий. Вместе с тем, молока произведено меньше на 4%.

В целом по России отмечен рост производства на 1,1%. В ПФО лидером является Оренбургская область, где зафиксирован рост производства на 5,1%. Удмуртская Республика по этому показателю находится на 2 месте. Спад производства наблюдался в 5 регионах страны: Чувашской Республике, Республиках Марий Эл и Мордовия, Нижегородской и Саратовской областях.