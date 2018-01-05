Суд оштрафовал жительницу Ижевска за выдуманное преступление

Полиция более 8 месяцев искала несуществующего преступника.

Ижевск. Удмуртия. Ленинский районный суд вынес приговор женщине за выдуманное преступление. В связи с её сообщением сотрудники полиции более 8 месяцев искали мнимого преступника, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Известно, что женщина забыла свой паспорт в камере хранения магазина и не смогла уехать в командировку по заданию работодателя. Чтобы избежать разногласий, осужденная отправилась в больницу, а также в полицию и рассказала, что якобы на неё напали, украли все вещи и сломали руку.

Позже было установлено, что никакого преступления не было, а руку женщина сломала при других обстоятельствах

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос по части 1 статьи 306 УК РФ. Суд назначил женщине штраф 7 тыс. рублей.