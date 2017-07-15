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      Завхоз психоневрологического интерната в Удмуртии осуждена на 1 год из-за гибели пациента

      14:00, 15 июля, 2017
      14:00, 15 июля, 2017
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      #Удмуртия\n#гибель человека\n#приговор суда\n#суд.\n#судебное разбирательство.
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      Ранее ей грозило заключение до трех лет лишения свободы.

      Якшур-Бодья. Завхоз Нагорного психоневрологического интерната в Удмуртии предстала перед судом, который вынес наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год из-за гибели пациента. Ранее женщине грозило заключение до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Якшур-Бодьинского районного суда. 

      В рамках судебного разбирательства было установлено, что женщина халатно отнеслась к исполнению своих обязанностей, в результате чего погиб недееспосбный инвалид.  При вынесении наказания смягчающими обстоятельствами выступило полное признание  подсудимой вины, а также помощь при раскрытии дела. 

      Напомним, трагедия произошла 21 февраля. С крыши жилого корпуса интерната рухнул снег, завалив одного из пациентов, который скончался на месте.  

      14:00, 15 июля, 2017
      164
      0
      #Удмуртия\n#гибель человека\n#приговор суда\n#суд.\n#судебное разбирательство.

       

       

       

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