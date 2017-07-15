Завхоз психоневрологического интерната в Удмуртии осуждена на 1 год из-за гибели пациента

Ранее ей грозило заключение до трех лет лишения свободы.

Якшур-Бодья. Завхоз Нагорного психоневрологического интерната в Удмуртии предстала перед судом, который вынес наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год из-за гибели пациента. Ранее женщине грозило заключение до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Якшур-Бодьинского районного суда.

В рамках судебного разбирательства было установлено, что женщина халатно отнеслась к исполнению своих обязанностей, в результате чего погиб недееспосбный инвалид. При вынесении наказания смягчающими обстоятельствами выступило полное признание подсудимой вины, а также помощь при раскрытии дела.

Напомним, трагедия произошла 21 февраля. С крыши жилого корпуса интерната рухнул снег, завалив одного из пациентов, который скончался на месте.