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Житель Кизнера зарубил топором своего оппонента, пока тот спал

16:08, 29 ноября, 2023
Житель Кизнера зарубил топором своего оппонента, пока тот спал
16:08, 29 ноября, 2023
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#убийство\n#преступления\n#ревность\n#Кизнер
Фото: unsplash.com (Алексей Скутари)
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Трагедия произошла в июне 2023 года.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере местный житель на почве ревности зарубил 40-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Кизнерского районного суда Удмуртии.

Следствие установило, что в июне 2023 года обвиняемый выпивал спиртное в компании своей сожительницы и потерпевшего. Последний вёл себя аморально, что вызвало чувство ревности у 43-летнего злоумышленника. Когда застолье подошло к концу и потерпевший уснул, обвиняемый взял топор и нанес им множество ударов обухом и лезвием по голове оппонента.

После содеянного обвиняемый вынес труп из дома и закопал в хлеву своего участка.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК России («Убийство») и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии строгого режима.

16:08, 29 ноября, 2023
139
0
#убийство\n#преступления\n#ревность\n#Кизнер