Житель Кизнера зарубил топором своего оппонента, пока тот спал

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере местный житель на почве ревности зарубил 40-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Кизнерского районного суда Удмуртии.

Следствие установило, что в июне 2023 года обвиняемый выпивал спиртное в компании своей сожительницы и потерпевшего. Последний вёл себя аморально, что вызвало чувство ревности у 43-летнего злоумышленника. Когда застолье подошло к концу и потерпевший уснул, обвиняемый взял топор и нанес им множество ударов обухом и лезвием по голове оппонента.

После содеянного обвиняемый вынес труп из дома и закопал в хлеву своего участка.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК России («Убийство») и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии строгого режима.