Более часа продолжалась эвакуация сотрудников ОЦ «Сити» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Более часа сотрудники торгово-офисного центра «Сити» в Ижевске провели за пределами здания. Об этом сообщает корреспондент «Сусанина» с места событий.

Около 13:30 вторника, 12 марта, сотрудники компаний, находящихся в «Сити» на улице Холмогорова, покинули здание и перешли на противоположную сторону улицы Новой восьмой. К месту подъехала машина пожарных и реанимационный автомобиль скорой помощи.

Позднее к ним присоединился автомобиль службы спасения и кинолог с собакой. Около 14:45 специалист с четвероногим помощником покинули здание, и сотрудники вернулись на свои рабочие места.