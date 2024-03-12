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Более часа продолжалась эвакуация сотрудников ОЦ «Сити» в Ижевске

15:15, 12 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Более часа продолжалась эвакуация сотрудников ОЦ «Сити» в Ижевске
15:15, 12 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
89
0
#Ижевск\n#эвакуация
Фото: ИА "Сусанин"
89
0

В здании работали пожарные, спасатели и кинолог с собакой.

Ижевск. Удмуртия. Более часа сотрудники торгово-офисного центра «Сити» в Ижевске провели за пределами здания. Об этом сообщает корреспондент «Сусанина» с места событий.

Около 13:30 вторника, 12 марта, сотрудники компаний, находящихся в «Сити» на улице Холмогорова, покинули здание и перешли на противоположную сторону улицы Новой восьмой. К месту подъехала машина пожарных и реанимационный автомобиль скорой помощи.

Позднее к ним присоединился автомобиль службы спасения и кинолог с собакой. Около 14:45 специалист с четвероногим помощником покинули здание, и сотрудники вернулись на свои рабочие места.

 

15:15, 12 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
89
0
#Ижевск\n#эвакуация