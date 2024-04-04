Власти Оренбуржья объявили режим ЧС на фоне паводка

Оренбург. Оренбургская область. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Оренбургской области. Причина – подтопления населенных пунктов из-за паводка, пишет «Интерфакс».

Наводнения отмечаются в 14 районах, 3 городских округах и 3 городах Оренбуржья. Подтоплены 543 дома и 2274 приусадебных участка. Эвакуированы 1473 человека, в том числе 381 ребенок.

Глава Оренбуржья Денис Паслер потребовал сконцентрировать все ресурсы для организации аварийно-спасательных работ, заблаговременно эвакуировать жителей из подтопляемых районов, обеспечить сохранность личного имущества жителей и охрану общественного порядка. По его оценке, паводок продлится 2-3 недели.

Губернатор добавил, что компенсации пострадавшим в зоне ЧС будут выплачиваться по их заявлениям из средств резервного фонда региона.