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Власти Оренбуржья объявили режим ЧС на фоне паводка

16:21, 04 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Власти Оренбуржья объявили режим ЧС на фоне паводка
16:21, 04 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
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#Оренбургская область\n#снег\n#вода\n#чрезвычайная ситуация\n#наводнение\n#эвакуация\n#потоп
Фото: pxhere.com
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Подтоплены больше 500 домов, эвакуированы почти 1500 человек.

Оренбург. Оренбургская область. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Оренбургской области. Причина – подтопления населенных пунктов из-за паводка, пишет «Интерфакс».

Наводнения отмечаются в 14 районах, 3 городских округах и 3 городах Оренбуржья. Подтоплены 543 дома и 2274 приусадебных участка. Эвакуированы 1473 человека, в том числе 381 ребенок.

Глава Оренбуржья Денис Паслер потребовал сконцентрировать все ресурсы для организации аварийно-спасательных работ, заблаговременно эвакуировать жителей из подтопляемых районов, обеспечить сохранность личного имущества жителей и охрану общественного порядка. По его оценке, паводок продлится 2-3 недели. 

Губернатор добавил, что компенсации пострадавшим в зоне ЧС будут выплачиваться по их заявлениям из средств резервного фонда региона.

16:21, 04 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#Оренбургская область\n#снег\n#вода\n#чрезвычайная ситуация\n#наводнение\n#эвакуация\n#потоп