Жителей Алма-Аты переполошило землетрясение

Алма-Ата. Казахстан. Землетрясение произошло в Казахстане. Из крупных городов республики наиболее сильно толчки ощущались в Алма-Ате, передает «Интерфакс».

По данным агентства, бывшую столицу Казахстана «тряхнуло» в 11:22 по местному времени (9:22 МСК). Жители рассказали, что в квартирах шаталась мебель, осыпалась штукатурка. Сработала система оповещения, многие алмаатинцы покинули дома, опасаясь обрушений. Сведений о пострадавших нет.

По данным Национального научного центра сейсмических наблюдений и исследований МЧС республики, магнитуда землетрясения составила 6,1. Эпицентр залегал на глубине 10 км в 31 км к югу от Алма-Аты.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Алма-Ате 22 января 2024 года. Тогда пострадали 44 жителя, в том числе 10 детей.