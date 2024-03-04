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Жителей Алма-Аты переполошило землетрясение

11:33, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Жителей Алма-Аты переполошило землетрясение
11:33, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
140
0
#Казахстан\n#эвакуация\n#землетрясение
Фото: pxhere.com
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Сработала сирена оповещения, люди выбегали из домов.

Алма-Ата. Казахстан. Землетрясение произошло в Казахстане. Из крупных городов республики наиболее сильно толчки ощущались в Алма-Ате, передает «Интерфакс».

По данным агентства, бывшую столицу Казахстана «тряхнуло» в 11:22 по местному времени (9:22 МСК). Жители рассказали, что в квартирах шаталась мебель, осыпалась штукатурка. Сработала система оповещения, многие алмаатинцы покинули дома, опасаясь обрушений. Сведений о пострадавших нет.

По данным Национального научного центра сейсмических наблюдений и исследований МЧС республики, магнитуда землетрясения составила 6,1. Эпицентр залегал на глубине 10 км в 31 км к югу от Алма-Аты.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Алма-Ате 22 января 2024 года. Тогда пострадали 44 жителя, в том числе 10 детей.

11:33, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
140
0
#Казахстан\n#эвакуация\n#землетрясение