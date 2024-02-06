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В Севастополе после взрыва газа эвакуируют жильцов пострадавшего дома

10:51, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Севастополе после взрыва газа эвакуируют жильцов пострадавшего дома
10:51, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#Крым\n#Севастополь\n#взрыв газа\n#эвакуация
Фото: t.me/razvozhaev
44
0

Частично обрушились перекрытия между 1 и 2 этажами.

Севастополь. Взрыв прогремел в одной из квартир жилого дома в Севастополе, ведется эвакуация. Предположительно, сдетонировал газовый баллон, передает RT со ссылкой на губернатора города Михаила Развозжаева.

Инцидент произошел на улице Леваневского. В результате взрыва частично обрушились перекрытия между 1 и 2 этажами. В квартире, где произошла детонация, по предварительным данным, никого не было. Под ней находится кафе, в настоящее время не функционирующее. 

Сведений о пострадавших нет, с верхних этажей дома эвакуируют жильцов.

10:51, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#Крым\n#Севастополь\n#взрыв газа\n#эвакуация