В Севастополе после взрыва газа эвакуируют жильцов пострадавшего дома

Севастополь. Взрыв прогремел в одной из квартир жилого дома в Севастополе, ведется эвакуация. Предположительно, сдетонировал газовый баллон, передает RT со ссылкой на губернатора города Михаила Развозжаева.

Инцидент произошел на улице Леваневского. В результате взрыва частично обрушились перекрытия между 1 и 2 этажами. В квартире, где произошла детонация, по предварительным данным, никого не было. Под ней находится кафе, в настоящее время не функционирующее.

Сведений о пострадавших нет, с верхних этажей дома эвакуируют жильцов.