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В Исландии лава из вулкана сожгла несколько домов в городе Гриндавик

14:07, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Исландии лава из вулкана сожгла несколько домов в городе Гриндавик
14:07, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#Исландия\n#землетрясение\n#стихийное бедствие\n#эвакуация\n#пожары\n#вулкан
Фото: pxhere.com
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Жителей успели эвакуировать.

Гриндавик. Исландия. Не менее трех домов в городе Гриндавик в Исландии сгорели из-за достигших их потоков лавы. Расплавленная горная порода вытекла из трещины, образовавшейся в результате вулканической активности, сообщает RT со ссылкой на телеканал RUV.

Как уже сообщалось, город с населением порядка 4 тыс. человек на юго-востоке Исландии был заблаговременно эвакуирован. Трещина длиной примерно 4 км появилась еще в 2023 году, из нее уже извергались небольшие потоки расплавленной горной породы. Этим явлениям предшествовали подземные толчки.

На юго-западе островного государства объявлен режим ЧС. Как заявил директор Департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон, нынешнее извержение вулкана является самым серьезным с 1973 года. По мнению чиновника, ситуация в дальнейшем может ухудшиться.

14:07, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#Исландия\n#землетрясение\n#стихийное бедствие\n#эвакуация\n#пожары\n#вулкан