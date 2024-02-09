При пожаре на севере Москвы эвакуировали 400 человек

Москва. Массовую эвакуацию жителей загоревшихся домов провели в Москве. Спасено было 400 человек, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пожар вспыхнул в ночь на 9 февраля. Загорелась кровля жилой многоэтажки по улице Черняховского на севере Москвы. Оттуда огонь перекинулся на соседние крыши. В одном из зданий частично обрушился чердак. Всего пламя охватило 4 тыс. квадратных метров. Для тушения были даже привлечены два вертолета Ка-32 МЧС России.

Из оказавшихся под угрозой квартир было выведено 400 жителей. Затем пожар был локализован. Для обогрева эвакуированных власти столицы выделили три автобуса. В Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что за медпомощью жители горевших домов не обращались. 15 жильцов наиболее пострадавших от огня квартир разместили в социальных гостиницах, им предоставили питание, предметы первой необходимости и психологическую помощь.