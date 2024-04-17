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В Удмуртию прибудут эвакуированные из Белгородской области дети

13:45, 17 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртию прибудут эвакуированные из Белгородской области дети
13:45, 17 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
413
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Белгородская область\n#эвакуация
Фото: Татьяна Чуракова
413
0

Ребят разместят в детских учреждениях Ижевска и Якшур-Бодьинского района.

Ижевск. Удмуртия. Из-за неспокойной оперативной обстановки из ряда районов Белгородской эвакуировали детей, часть из которых прибудет в Удмуртию. Для них уже подготовлены места для размещения. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Татьяна Чуракова.

Ребят готовы принять детские учреждения в Ижевске и Якшур-Бодьинском районе. Чуракова лично осмотрела один из пунктов. Подготовлены комнаты, столовая, места отдыха и бассейн. Также ребята пройдут медицинское обследование, кому это необходимо.

Образовательный процесс будет предоставлен в полном объёме, как и культурная программа.

«Количество детей из Удмуртии, которые отдыхают в летний период в лагерях и санаториях, не уменьшится», — подчеркнула Чуракова.

13:45, 17 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
413
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Белгородская область\n#эвакуация