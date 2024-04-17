В Удмуртию прибудут эвакуированные из Белгородской области дети

Ижевск. Удмуртия. Из-за неспокойной оперативной обстановки из ряда районов Белгородской эвакуировали детей, часть из которых прибудет в Удмуртию. Для них уже подготовлены места для размещения. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Татьяна Чуракова.

Ребят готовы принять детские учреждения в Ижевске и Якшур-Бодьинском районе. Чуракова лично осмотрела один из пунктов. Подготовлены комнаты, столовая, места отдыха и бассейн. Также ребята пройдут медицинское обследование, кому это необходимо.

Образовательный процесс будет предоставлен в полном объёме, как и культурная программа.

«Количество детей из Удмуртии, которые отдыхают в летний период в лагерях и санаториях, не уменьшится», — подчеркнула Чуракова.