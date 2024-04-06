Более 700 человек эвакуировали из Орска после прорыва дамбы

Орск. Оренбургская область. После прорыва дамбы в Орске из района Старый город эвакуировали более 700 человек. Об этом сообщает региональный МЧС.

В результате частичного разрушения дамбы подтоплено более 2,4 тыс. жилых домов и свыше 3 тыс. придомовых территорий. В общей сложности эвакуировано 711 человек, из них 210 – дети. В пунктах разместили уже 242 человека. На месте работают психологи МЧС России.

Для эвакуации спасатели используют лодки, вездеходы и машины высокой проходимости.