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Целый город эвакуировали в Исландии из-за угрозы извержения вулкана

12:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Целый город эвакуировали в Исландии из-за угрозы извержения вулкана
12:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
56
0
#Исландия\n#эвакуация\n#вулкан
Фото: unsplash.com (Gary Saldana)
56
0

Также были перевезены посетители местного курорта.

Гриндавик. Исландия. В Исландии на полуострове Рейкьянес эвакуировали всех жителей города Гриндавик. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на телекомпанию RUV. 

Эвакуация произошла из-за угрозы извержения вулкана. Помимо этого, власти Исландии распорядились увезти людей с геотермального курорта «Голубая лагуна», который также находится на полуострове. Эвакуация прошла успешно.

Отмечается, что ученые считают, что вероятнее всего извержения вулкана не произойдёт.  

12:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
56
0
#Исландия\n#эвакуация\n#вулкан