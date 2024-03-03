Целый город эвакуировали в Исландии из-за угрозы извержения вулкана

Гриндавик. Исландия. В Исландии на полуострове Рейкьянес эвакуировали всех жителей города Гриндавик. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на телекомпанию RUV.

Эвакуация произошла из-за угрозы извержения вулкана. Помимо этого, власти Исландии распорядились увезти людей с геотермального курорта «Голубая лагуна», который также находится на полуострове. Эвакуация прошла успешно.

Отмечается, что ученые считают, что вероятнее всего извержения вулкана не произойдёт.