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После землетрясения в Казахстане эвакуировали жильцов двух многоэтажек в российском Кургане

10:09, 23 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
После землетрясения в Казахстане эвакуировали жильцов двух многоэтажек в российском Кургане
10:09, 23 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Россия\n#Казахстан\n#Китай\n#Курган\n#землетрясение\n#МЧС\n#полиция\n#эвакуация
Фото: kurgan-city.ru
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Магнитуда толчков в Алма-Ате составила 6,7.

Курган. Курганская область. Эвакуацию двух 17-этажных домов провели в Кургане из-за сейсмической активности в Казахстане. Жители заявили, что в их квартирах качаются люстры, пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Сотрудники МЧС и полиции помогли жильцам временно переселиться в гостиницу «Курган». Для этого были выделены автобусы, а в целях сохранности имущества у домов по адресам улица Куйбышева, 15 и Гоголя, 109 выставили патруль. 

Вечером 22 января в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,7, жителей Алма-Аты попросили покинуть свои дома. К медикам обратились 44 пострадавших, в том числе 10 детей. Также землетрясение магнитудой 7,1 было отмечено в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. 

10:09, 23 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
195
0
#Россия\n#Казахстан\n#Китай\n#Курган\n#землетрясение\n#МЧС\n#полиция\n#эвакуация