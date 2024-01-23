После землетрясения в Казахстане эвакуировали жильцов двух многоэтажек в российском Кургане

Курган. Курганская область. Эвакуацию двух 17-этажных домов провели в Кургане из-за сейсмической активности в Казахстане. Жители заявили, что в их квартирах качаются люстры, пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Сотрудники МЧС и полиции помогли жильцам временно переселиться в гостиницу «Курган». Для этого были выделены автобусы, а в целях сохранности имущества у домов по адресам улица Куйбышева, 15 и Гоголя, 109 выставили патруль.

Вечером 22 января в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,7, жителей Алма-Аты попросили покинуть свои дома. К медикам обратились 44 пострадавших, в том числе 10 детей. Также землетрясение магнитудой 7,1 было отмечено в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.