27 человек спасли из загоревшегося здания ЦУМа в Буйнакске

Буйнакск. Дагестан. При пожаре в Центральном универмаге дагестанского Буйнакска было эвакуировано 27 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Первоначально пламя охватило 500 квадратных метров, затем площадь пожара увеличилась вчетверо. В тушении участвовали пожарно-спасательные подразделения Буйнакска, Кизилюрта и ближайших сел, всего 86 сотрудников и 26 единиц техники. В 11.15 МСК возгорание удалось локализовать на площади в 2000 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается. Причины возгорания устанавливаются.