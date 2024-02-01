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27 человек спасли из загоревшегося здания ЦУМа в Буйнакске

13:04, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27 человек спасли из загоревшегося здания ЦУМа в Буйнакске
13:04, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
25
0
#Дагестан\n#магазины\n#МЧС\n#эвакуация\n#спасение\n#пожар
Фото: t.me/mchsdagestan
25
0

Пожар локализован на площади в 2000 квадратных метров.

Буйнакск. Дагестан. При пожаре в Центральном универмаге дагестанского Буйнакска было эвакуировано 27 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Первоначально пламя охватило 500 квадратных метров, затем площадь пожара увеличилась вчетверо. В тушении участвовали пожарно-спасательные подразделения Буйнакска, Кизилюрта и ближайших сел, всего 86 сотрудников и 26 единиц техники. В 11.15 МСК возгорание удалось локализовать на площади в 2000 квадратных метров. 

О пострадавших не сообщается. Причины возгорания устанавливаются.

13:04, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
25
0
#Дагестан\n#магазины\n#МЧС\n#эвакуация\n#спасение\n#пожар