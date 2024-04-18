Извержение вулкана Руанг в Индонезии стало причиной закрытия аэропорта в Манадо

Манадо. Индонезия. Международный аэропорт в городе Манадо в Индонезии закрыли из-за извержения вулкана Руанг на севере острова Сулавеси. Распоряжение об этом приняло министерство транспорта страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Times of India.

Сообщается, что воздушная гавань расположена примерно в 100 км от места извержения. Безопасности полетов угрожает вулканический пепел.

Руанг извергался 5 раз за последние сутки. 17 апреля лава, раскаленные камни и пепел разлетелись вокруг него на расстояние до 3 км. Днем ранее из соседних деревень эвакуировали 800 человек, далее будут вывезены еще 11 тыс. жителей, в том числе с соседних с Сулавеси островов. Территория в радиусе 6 км вокруг будет оцеплена. Также ученые предупреждают о возможности цунами.

Напомним, 17 апреля в Японии произошло землетрясение на острове Сикоку, есть пострадавшие.