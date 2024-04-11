Утечку радиации обнаружили на металлургическом заводе во Франции

Кольмар. Франция. Радиационная авария произошла на металлургическом заводе в Кольмаре на востоке Франции. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на радиостанцию Franceinfo.

10 апреля на предприятии ADF произошла проблема, связанная с остановкой аппарата по проверке сварных швов. Контроль осуществлялся с использованием гамма-излучения. Сотрудников завода эвакуировали, территорию на 130 метров вокруг оцепили.

Как уточнил в соцсети мэр Кольмара Эрик Страуманн, отселить пришлось около 15 жителей прилегающей к заводу улицы. Риск заражения и распространения радиации градоначальник исключил. Такого же мнения придерживаются власти французского департамента Верхний Рейн. Окончательный вывод об опасности произошедшего объявят специалисты, которые проверят предприятие 11 апреля. Они же должны остановить аппарат, создающий излучение.