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Утечку радиации обнаружили на металлургическом заводе во Франции

17:21, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Утечку радиации обнаружили на металлургическом заводе во Франции
17:21, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
47
0
#Франция\n#завод\n#металл\n#авария\n#эвакуация\n#радиация
Фото: pxhere.com
47
0

Причиной послужила остановка аппарата по проверке сварных швов гамма-излучением.

Кольмар. Франция. Радиационная авария произошла на металлургическом заводе в Кольмаре на востоке Франции. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на радиостанцию Franceinfo.

10 апреля на предприятии ADF произошла проблема, связанная с остановкой аппарата по проверке сварных швов. Контроль осуществлялся с использованием гамма-излучения. Сотрудников завода эвакуировали, территорию на 130 метров вокруг оцепили.

Как уточнил в соцсети мэр Кольмара Эрик Страуманн, отселить пришлось около 15 жителей прилегающей к заводу улицы. Риск заражения и распространения радиации градоначальник исключил. Такого же мнения придерживаются власти французского департамента Верхний Рейн. Окончательный вывод об опасности произошедшего объявят специалисты, которые проверят предприятие 11 апреля. Они же должны остановить аппарат, создающий излучение.

17:21, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
47
0
#Франция\n#завод\n#металл\n#авария\n#эвакуация\n#радиация